Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringendorf

Bewohnerin überrascht Einbrecher

Am Montagmorgen, gegen 00.30 Uhr, kam es in einem Wohngebiet in Sigmaringendorf zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die 34-jährige Bewohnerin hörte Geräusche aus dem Bereich der Kellereingangstüre, worauf sie den Rollladen im Wohnzimmer öffnete. Obwohl sie keine Personen feststellen konnte, verständigte sie die Polizei. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten konnten an der Kellertüre Aufbruchsspuren feststellen, die Täterschaft gelangte jedoch nicht ins Haus. Die Täter wurden vermutlich durch das Hochziehen des Rollladens gestört und brachen ihr Vorhaben hab. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag verdächtige Wahrnehmungen in Sigmaringendorf gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen. Tel. 07571 1040

Pfullendorf

Kiosk am Seepark aufgebrochen

In der Zeit zwischen Montag, den 12.12.2022 und Sonntag, den 25.12.2022 wurde in einen Kiosk am Seepark Pfullendorf eingebrochen. Die Täterschaft schlug eine Scheibe ein, um in das Objekt zu gelangen. Da der Kiosk im Winter nicht betrieben wird, war die Beute eher gering. Es wurden lediglich ein paar Flaschen hochprozentiger Alkohol entwendet. An der eingeschlagenen Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden. Tel. 07552 20160

