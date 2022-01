Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Kaiserslautern (ots)

-Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz - Drei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen geschnappt. Im Rahmen einer Streifenfahrt, fiel den Beamten ein Fahrzeug auf. Sie stoppten und kontrollierten die Insassen. Gegen den Fahrer lag ein Haftbefehl wegen Diebstahls vor. Im Fahrzeug konnten mehrere Aufbruchswerkzeuge und Vermummungsgegenstände gefunden werden. Ebenfalls fanden die Beamten Gegenstände, die Einbrüchen in Schulen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zuzuordnen sind. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Männer wurden heute dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Die drei Männer machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. |elz

