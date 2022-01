Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mappe aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Über die Onlinewache hat ein Mann aus dem westlichen Stadtgebiet einen Diebstahl aus seinem Auto angezeigt. Demnach wurde aus dem Wagen in der Silvesternacht eine Mappe gestohlen, in der sich auch der Fahrzeugschein und der TÜV-Bericht befanden.

Der Mercedes Viano war zur fraglichen Zeit in der Sickinger Straße abgestellt und vermutlich nicht abgeschlossen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.30 Uhr am Silvesterabend und 5 Uhr am Neujahrsmorgen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell