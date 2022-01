Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hatte "Grün"?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Dienstagabend in der Hohenecker Straße unterwegs waren und kurz nach 18 Uhr einen Unfall beobachtet haben. Hier kam es in Höhe der Kreuzung zum Rauschenweg gegen 18.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Opel Astra und einem grauen Mercedes Smart.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 36-jährige Opel-Fahrer aus Richtung Brandenburger Straße und wollte an der Ampel nach links in Richtung L502 abbiegen. Der 24-jährige Smart-Fahrer kam aus Richtung Hohenecken und fuhr in Richtung Brandenburger Straße. Im Kreuzungsbereich stießen sie zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Es blieb bei Blechschäden an beiden Fahrzeugen, wobei der Opel Astra so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Weil beide Fahrer angaben, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung grün gezeigt habe, sucht die Polizei nun Zeugen, die helfen können, die Unfallsituation zu klären. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell