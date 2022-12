Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Zeugenaufruf - Auto angefahren und geflüchtet

Ein Zeuge bemerkte am Sonntagfrüh gegen 00:30 Uhr auf der Beethovenstrasse, Ecke zur Ekkehardstraße herumliegende Fahrzeugteile, sowie einen unfallbeschädigten Renault Megane und verständigte die Polizei. Die Streife des Polizeireviers erfuhr über den Halter des Megane, dass er sein Auto am Heiligabend gegen 22:00 Uhr unbeschädigt am Straßenrand abgestellt hatte. Somit dürfte in diesem Zeitraum ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Renault angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. An dem Renault entstand ein geschätzter Schaden von 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher, dessen Fahrzeug ebenfalls deutlich beschädigt sein dürfte, nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Zigarettenstummel löst Feuerwehreinsatz aus

Ein 70-Jähriger Bewohner bemerkte am Samstagmorgen um kurz nach 09 Uhr eine Rauchentwicklung in seiner Wohnung im Eichenweg und verständigte die Rettungskräfte. Zum Glück stellte sich beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schnell heraus, dass es (noch) nicht brannte. Vorsorglich mussten die Hausbewohner das Gebäude bis zum Ausschluss einer Gefahrenlage verlassen. Bei der Nachschau in der Wohnung konnte herausgefunden werden, dass ein unachtsam beiseitegelegter, noch leicht glimmender Zigarettenstummel für die Rauchentwicklung verantwortlich gewesen sein dürfte. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen auch keiner.

Tettnang

Schlangenlinienfahrender Pkw

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Samstagmittag, gegen 14:15 Uhr einen Mercedesfahrer, der auf der Lindauer Straße Schlangenlinien fahre. Der Fahrer des Mercedes stellte kurz darauf sein Auto ab und entfernte sich zu Fuß, wo er dann von der verständigten Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Der Verdacht auf eine übermäßige Alkoholisierung des Fahrers bestätigte sich durch einen Atemalkoholtest und weitere Anhaltspunkte, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich wurde. Gegen den 67-jährigen Mann aus Tettnang leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

