POL-SU: Neuer Bezirksdienst in Rheidt

Axel Feldt ist neuer Bezirksdienstbeamter in Niederkassel-Rheidt. Der Hauptkommissar begann 1994 bei der Polizei in Brühl. Nach seiner erfolgreichen Ausbildung war Feldt für ein Jahr auf der Polizeiwache in Bergheim, bevor er von 1998 bis 2000 bei der Bonner Polizei Objektschutz leistete. Im Anschluss unterstützte er für einige Monate auf der EXPO in Hannover. Danach war er fünf Jahre Mitglied in Einsatzhundertschaften in Bonn und Köln. Im Jahr 2005 wechselte der neue Bezirksdienstbeamte in den Rhein-Sieg-Kreis und war auf der Polizeiwache Troisdorf eingesetzt. Nun freut sich der erfahrene Beamte auf seine neue Aufgabe. "Nach vielen Jahren im Wach- und Wechseldienst der Polizei wollte ich mich nun verändern." sagt Feldt. "Ich möchte weiterhin auf der Straße tätig sein und den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern pflegen." Der 48-jährige Vater von zwei Kindern engagiert sich privat als Fußballtrainer. Aktuell trainiert er eine U17-Jugendmannschaft. Im nächsten Jahr wird er seine Trainerlizenz erwerben. Axel Feld löst als neuer Bezirksdienstbeamter in Rheidt Polizeihauptkommissarin Annette Grabowski ab, die zum Verkehrsdienst wechselt.

