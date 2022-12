Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Die gesamte Fahrerseite eines im Weidenring abgestellten Autos hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen zwischen Mitternacht und 10 Uhr zerkratzt. Dabei richtete er rund 1.500 Euro Sachschaden an und flüchtete. Personen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Von der Sonne geblendet - Unfall

Sachschaden entstand am Montag gegen 10.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Dornierstraße. Ein 42-jähriger VW-Lenker fuhr wuchtig auf einen am Straßenrand geparkten Renault auf. Wie der Mann bei der Unfallaufnahme angab, sei er von der Sonne geblendet worden und habe den Pkw nicht gesehen. Während der Sachschaden am abgestellten Fahrzeug auf mehrere hundert Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am VW des Unfallverursachers auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Dieb treibt in Hotel sein Unwesen - Festnahme

Weil er am Montag gleich mehrfach sein Unwesen in einem Hotel in der Schanzstraße getrieben hat, muss ein 32-jähriger Mann mit Strafanzeigen rechnen. Bereits am frühen Morgen verschaffte er sich unberechtigt Zutritt und bediente sich selbst an der Hotel-Bar. Nachdem er sein selbstgemixtes Getränk zu sich genommen hatte, nahm er zunächst eine hochpreisige Jacke von der Garderobe an sich. Nachdem er am Vormittag erneut zurückkam, nochmals zu den Jacken griff und sich unerlaubt eine Damenregenjacke sowie einen Damenmantel aneignete, hegte eine Angestellte Verdacht. Als der 32-Jährige das Hotel wenige Stunden später nochmals aufsuchen wollte, wurde er von Mitarbeitern bereits erwartet und ergriff die Flucht. Er konnte nach kurzer Verfolgung geschnappt und der verständigten Polizei überstellt werden. Nun ermittelt die Polizei Friedrichshafen und prüft, ob der Tatverdächtige auch für einen Einbruch am frühen Dienstagmorgen in eine Gaststätte in der Friedrichstraße verantwortlich sein könnte.

Tettnang

Gegen Leitplanke geprallt

Sachschaden entstand am Montag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 467 bei Tettnang. Ein Lastwagenfahrer reduzierte auf Höhe einer Lkw-Maut-Säule die Geschwindigkeit erheblich, woraufhin der folgende Verkehr abbremsen musste. Ein 57-jähriger Skoda-Fahrer wurde davon offenbar überrascht, er leitete eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus, um einen Auffahrunfall zu verhindern, und prallte mit seinem Wagen gegen die Leitplanke. Während an der Verkehrseinrichtung nur mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Skoda auf rund 10.000 Euro beziffert. Der Wagen des 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Markdorf

Nach Unfall geflüchtet

Mit einer Anzeige muss ein 57-jähriger Autofahrer rechnen, nachdem dieser in Markdorf für einen Verkehrsunfall verantwortlich war und danach einfach weitergefahren ist. Der Mann befuhr den Kreisverkehr der Zeppelinstraße mit seinem Subaru in Richtung Kluftern. Im zweispurigen Kreisel wollte er auf die linke Spur wechseln, kollidierte dabei mit dem Citroen eines 45-Jährigen und richtete mehrere hundert Euro Sachschaden an. Nach einer entschuldigenden Geste setzte er seine Fahrt dann fort und konnte vom Citroen-Fahrer kurze Zeit später in Kluftern zum Anhalten bewegt werden. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

