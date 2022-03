POL-PDMT: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Luckenbach (ots) - Im Zeitraum, Sonntag, 20.03.2022, 15 Uhr bis Montag, 21.03.2022, 06:30 Uhr kam es in Luckenbach zu mindestens vier Diebstählen aus Pkw´s. Alle Fahrzeuge waren jeweils in verschiedenen Straßen in Luckenbach vor den Anwesen geparkt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg ...

