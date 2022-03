POL-PDMT: Luckenbach - Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Bad Ems (ots) - Am Sonntag den 13.03.2022 gegen 14:00 Uhr und am Sonntag den 20.03.2022 gegen 17:30 Uhr wurden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mindestens drei Jugendliche bzw. Heranwachsende, von einem bislang unbekannten Täter bestohlen, während sie Fußball auf dem Sportplatz am Hasenkümpel in Bad Ems spielten. Der Täter vergriff sich an den am Rand des Sportplatzes liegenden Wertgegenständen der ...

