Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Meudt

Meudt - L300 (ots)

Am 21.03.2022 gegen 07:34 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem silbernen Seat Ibiza die L300 aus Boden kommend in Fahrtrichtung Herschbach (Oww). In Höhe der Mülldeponie überholte die Fahrerin mehrere Fahrzeuge auf der Gegenspur. Ein entgegenkommender 34-jähriger Dornburger musste mit seinem PKW eine Vollbremsung machen, um eine Kollision zu vermeiden. Der dahinter fahrende 18-jährige Weltersburger fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug des vor ihm fahrenden 34-jährigen Dornburgers auf. Die unbekannte und überholende Fahrzeugführerin des silbernen Seat Ibiza entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An beiden verunfallten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell