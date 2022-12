Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B 31

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat am Dienstag gegen 14 Uhr für Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch gesorgt. Eine 82 Jahre alte Peugeot-Fahrerin, die in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, verlor mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kurzzeitig die Kontrolle über ihren Wagen und kam auf die Gegenfahrspur. Dort prallte sie seitlich frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 35-Jährigen. Beim wuchtigen Zusammenstoß erlitten die Unfallverursacherin mittelschwere, zwei Mitfahrerinnen im Mercedes eher leichte Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Peugeot entstand Totalschaden, der auf rund 1.000 Euro beziffert wird. Am Mercedes wird der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 16.15 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Kasse aufgebrochen und Geld gestohlen

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 19.45 Uhr die Vertrauenskasse eines Blumengeschäfts in der Montafonstraße aufgehebelt und einen zweistelligen Euro-Betrag gestohlen. Der Täter hatte aber offenbar nicht in seinen Plan einkalkuliert, dass der Bereich videoüberwacht wird. Bei dem Dieb handelt es sich um einen Mann mittleren Alters. Er hatte einen sehr kurzen Bart, war mit einem grauen Mantel und zerrissenen Jeans bekleidet und trug einen Strohhut mit schwarzem Band sowie einen schwarz-weißen Schal. Angefahren kam er mit einem schwarzen Mountainbike der Marke Scott. Personen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Langenargen

Abgelenkter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Dass es wichtig ist, seine Aufmerksamkeit der Straße zu widmen, musste ein Radfahrer am Dienstag gegen 11.15 Uhr in der Unteren Seestraße am eigenen Leibe feststellen. Der 25-jährige Radler fuhr, aus Richtung Dorfmitte kommend, freihändig und bediente währenddessen sein Mobiltelefon. Außerdem trug er Kopfhörer. An der Einmündung zur Friedhofstraße nahm er, mutmaßlich abgelenkt von den technischen Geräten, einem 76-jähriger Sprinter-Fahrer die Vorfahrt und stieß ungebremst gegen dessen Fahrertür. Dabei verursachte er mehrere hundert Euro Sachschaden. Er hatte jedoch Glück im Unglück - Verletzungen zog er sich ersten Erkenntnissen zufolge nicht zu. Nun muss der 25-Jährige mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Tettnang

Mehrere Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

Eine verletzte Person, Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich und eine Sperrung der Bundesstraße waren die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr auf der B 467 bei Tettnang ereignet hat. Ein 50-Jähriger war mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann von Kressbronn in Richtung Tettnang unterwegs und verlor auf Höhe von Reutenen Ladung. Um diese wieder aufzusammeln hielt er am Straßenrand an und aktivierte die Warnblinkanlage seines Autos. Sowohl der folgende VW-Fahrer als auch die Lenkerin eines Fiat 500 erkannten die Situation und bremsten rechtzeitig. Ein hinter den beiden fahrender 50 Jahre alter Audi-Lenker war jedoch offenbar überrascht und fuhr auf den Fiat der vorausfahrenden 59-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat gegen den VW vor ihr geschleudert und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sowohl am Audi als auch am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Am VW entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis etwa 18.45 Uhr teilweise voll gesperrt werden.

Überlingen

Lastwagen nicht richtig gesichert - Unfall

Seinen Lastwagen unzureichend gegen Wegrollen gesichert und dadurch für einen Unfall verursacht hat ein 44-jähriger Mann am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Lippertsreuter Straße. Der Mann stellte das Fahrzeug zur Warenanlieferung ab. Als er sich auf der Ladefläche aufhielt, rollte der Lkw eigenständig los. Der 44-Jährige verlor daraufhin das Gleichgewicht und stürzte. Das Fahrzeug kollidierte wuchtig mit einem geparkten Dacia, der wiederum auf einen Audi geschoben wurde. Der Verantwortliche, der glücklicherweise bei dem Sturz keine Verletzungen erlitt, hinterließ eine Notiz an einem der Pkw und fuhr dann einfach weg. Nun ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn. An seinem Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, an den Autos wird dieser auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt.

Markdorf

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Planckstraße sucht der Polizeiposten Markdorf Zeugen. Ein unbekannter Fahrer hatte mutmaßlich beim Rangieren einen geparkten MINI an der rechten hinteren Seite touchiert und danach einfach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an dem geparkten Wagen zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/96200 bei der Polizei zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Dienstag zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Weitfeldstraße eingebrochen. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden die Täter nicht fündig und zogen ohne Diebesgut von dannen. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell