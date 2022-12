Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Rettungseinsatz am Rheinufer - Rollstuhlfahrer durch Passanten aus dem Wasser gezogen

Bonn (ots)

Am frühen Nachmittag wurden die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst durch die Leitstelle zu einem in Not geratenen Rollstuhlfahrer im Rhein alarmiert.

Vor Eintreffen der ersten Einsatzmittel am Fritz-Schroeder-Ufer war die Person bereits durch aufmerksame Passanten an Land gezogen und dort gesichert worden.

Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Die insgesamt ca. 30 land- und wasserseitigen Kräfte konnten daraufhin ihre Einsatzfahrt abbrechen.

