Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gebäudebrand in Bad Godesberg - Flammen schlagen aus Fenstern

Bonn (ots)

Bonn-Bad Godesberg; Bonner Straße; 20.12.2022; 17:30 Uhr. Beim Betreten eines Gebäudes bemerkte dessen Eigentümer eine Rauchentwicklung und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle schlugen Flammen bereits aus mehreren Fenstern im Erdgeschoss. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr im Gebäude. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner eines benachbarten Gebäudes sicherheitshalber evakuiert. Die Feuerwehr leitete zudem unverzüglich die Brandbekämpfung mit zwei Löschrohren ein. Dazu wurden insgesamt drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Eine unter Atemschutz eingesetzte Einsatzkraft verletzte sich bei dem Einsatz und musste infolgedessen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich äußerst schwierig und langwierig, da etliche Glutnester im Bereich einer Holzbalkendecke zu löschen waren. Während des gesamten Einsatzes musste die Bonner Straße in Bonn-Bad Godesberg voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 2 und 3, die Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 44 Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell