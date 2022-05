Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung, Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten

Gerolstein (ots)

Am 17.05.2022 gegen 20:50 Uhr wurden die Beamten der Polizeiinspektion Daun zu einem Einsatz wegen einer Körperverletzung in die Bahnhofstraße in Gerolstein gerufen.

Hier waren ein 44-jähriger wohnsitzloser Mann aus dem Bereich der VG Gerolstein und ein 16-jähriger Jugendlicher aneinandergeraten, was in einem körperlichen Übergriff des 44-Jährigen gegen den 16-Jährigen endete.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, zeigte der 44-Jährige sich aggressiv und renitent gegenüber den eingesetzten Beamten. Da aufgrund des gezeigten Verhaltens des Mannes mit weiteren Taten zu rechnen war, wurde ihm die Ingewahrsamnahme erklärt, wogegen er sich bei Verbringung zum Streifenwagen wehrte, so dass die Beamten die Person zu Boden bringen und unter großer Kraftanstrengung dort fesseln mussten.

Erst nach Fesselung beruhigte der Mann sich und kam sodann den polizeilichen Weisungen nach.

Es wurden mehrere Straf- bzw. Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Der 16-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, durch die anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurden weder der 44-Jährige, noch die eingesetzten Beamten verletzt.

