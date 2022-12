Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Paralleleinsätze am Vormittag

Bonn (ots)

Stadtgebiet Bonn; 15.12.2022 09:53 Uhr

Am Vormittag gingen innerhalb einer Stunde in kurzer Folge zahlreiche Notrufmeldungen über diverse Ereignisse in der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Diese wurden von den Leitstellendisponenten mit Einsatzmitteln von den Feuer- und Rettungswachen 1,2,3 und 4 beschickt. Neben reinen Rettungsdiensteinsätzen wurden folgende Einsätze eröffnet.

- Automatischer Brandmeldealarm Weststraße: Im Wertstoffhof lösten zwei Feuermelder ohne ersichtlichen Grund aus. (B-Dienst + Löscheinheit 3)

- Gebäudebrand Pariser Straße: Böswillige Alarmierung zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. (A-Dienst + Löscheinheit 1 + HLF 2 + RTW + Notarzt + FF Rheindorf)

- Verkehrsunfall auf der BAB 565 Höhe Tannenbusch: In Fahrtrichtung Koblenz sind 3 PKW kollidiert. Insgesamt 7 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, davon wurden drei Erwachsene und drei Kinder leicht verletzt und zur Kontrolle in Bonner Krankenhäuser transportiert. (B-Dienst + 4 RTW + Notarzt)

- Automatischer Brandmeldealarm Puppenkönig: In der Innenstadt löste ein Brandmelder aus. Ursächlich waren Bauarbeiten im Gebäude. (A-Dienst + HLF und DLK 2 + TLF 1)

- Patientenrettung Plittersdorf: Eine Rettungswagenbesatzung forderte eine Drehleiter an, um einen Patienten schonend aus einem Obergeschoss auf das Straßenniveau zu befördern. (RTW + DLK 3)

- Ölspuren in Friesdorf und Vilich: Derzeit beschäftigen uns noch zwei größere Ölspuren in den Stadtteilen Friesdorf (Friesdorfer Straße/Annaberger Straße) und Vilich (St. Augustiner Straße FR Innenstadt) die jeweils von den Tanklöschfahrzeugen der zuständigen Wachen 2 und 3 bearbeitet werden.

