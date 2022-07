Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Pressebericht für den Schutzbereich der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 22.07.2022 bis 24.07.2022

Kriminalitätslage

Zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es am 22.07.2022 gegen etwa 13:00 Uhr im Bereich der Straße An der Goethebrücke. Hier befuhr zur Tatzeit der Fahrer eines Pkw VW mit seinem Fahrzeug die Straße entlang, als plötzlich ein Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs flog und hier einen Schaden verursachte. Vor Ort konnte durch den Fahrer anschließend ein Löffel als Tatmittel auf der Straße liegend festgestellt werden. Ein Täter konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 700 Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Apolda richten.

Im Zeitraum der letzten beiden Wochen kam es erneut zu zwei Garageneinbrüchen im Bereich des Garagenkomplexes in der Stobraer Straße in Apolda. Hier wurden durch den oder die bislang unbekannten Täter die Schlösser der Garagentüren aufgebrochen und beide Garagen durchwühlt. Aus einer der beiden Garagen wurde anschließend ein Werkzeugkoffer und ein Motorrad der Marke ETZ250 mit Beiwagen entwendet. Kaum zu glauben, aber genau dieses Motorrad konnte durch den anderen Geschädigten in dessen Garage aufgefunden werden und wurde bereits an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben. Hinweise auf Tat oder Täterschaft nimmt die Polizei Apolda entgegen.

Verkehrslage

Ein Kleinunfall ereignete sich am 22.07.2022 gegen 13:40 Uhr in der Ortslage Niederroßla im Ilmschlösschenweg. Hier wollte die Fahrerin eines Pkw VW mit ihrem Fahrzeug aus einer Parklücke ausparken und kollidierte hierbei mit einem geparkten Pkw Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am 22.07.2022 gegen 19:00 Uhr in der Ortslage Schmiedehausen. Hier beabsichtigte ein Traktorfahrzeug mit Anhänger aus einer Ausfahrt Hinterm Dorf in den fließenden Verkehr einzufahren um seine Fahrt nach links in Richtung Bad Sulza fortzusetzen. Hierbei bemerkte er nicht den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Fahrer eines Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Fahrer des Pkw leicht verletzt wurde. Des Weiteren entstand am Pkw erheblicher Sachschaden.

Am 22.07.2022 ereignete sich gegen 22:10 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Ortslage Hermstedt. Hier befuhr der 41-jähriger Fahrer eines Mopeds SimsonS51 mit seinem Fahrzeug die K103 aus Richtung Kleinromstedt kommend in Richtung Hermstedt. Kurz nach dem Ortseingang Hermstedt verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Dabei verletzte sich dieser schwer und wurde ins Klinikum verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,11 Promille.

Sonstiges

Am 22.07.2022 kam es gegen 21:50 Uhr in der Ortslage Bad Sulza zu einem Fahrzeugbrand. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen gasbetriebenen VW T4, wobei der Fahrer zunächst verdächtiges Fahrverhalten bemerkte und anschließend auf Grund von Rauch- und Brandentwicklung seine Fahrt abbrechen musste. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht und durch die Kühlung der Gastanks Schlimmeres verhindert werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und auch die Straße und mehrere Laternen vor Ort wurden durch die starke Hitze beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

