LPI-J: Fahrrad von Fahrradträger entwendet

Jena (ots) - Am 22.Juli 2022 parkte der Nutzer eines Ford Mondeo seinen Pkw gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Kahla, Chr.-Eckhardt-Straße. Als er nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurück kam, stellte er Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest, der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt. Am 23.Juli 2022 wurde in der Zeit zwischen 19:00 ...

mehr