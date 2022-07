Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Saale Holzland für die Zeit vom 22.Juli 2022 - 24.Juli 2022

Jena (ots)

Am 22.Juli 2022 parkte der Nutzer eines Ford Mondeo seinen Pkw gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in Kahla, Chr.-Eckhardt-Straße. Als er nach seinem Einkauf zu seinem Pkw zurück kam, stellte er Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest, der Verursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt.

Am 23.Juli 2022 wurde in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr in Stadtroda, Jenaer Straße, Parkplatz Rewe, ein Moped der Marke Simson S51 entwendet. Das Moped hat einen blauen Tank und graue Schutzbleche, am Moped waren die Versicherungskennzeichen 619 ADU angebracht. Wer kann Angaben zu diesem Unfall bzw. zu diesem Diebstahl machen, wer hat etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Saale Holzland unter Tel.: 036428-640.

Reichlich alkoholisiert war ein 39-jähriger Mann aus Bad Köstritz am 23.Juli 2022 mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fiel den Beamten durch eine unsichere Fahrweis in Stadtroda auf. Ein erster Test ergab einen Wert von ca. 2,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Mann hat nun eine Anzeige zu erwarten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell