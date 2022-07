Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzt und verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 83-Jähriger fuhr am Mittwoch mit seinem E-Bike von der B7 aus Richtung Thalbürgel kommend in die Straße Am Markt in Richtung Bürgelsche Badergasse. Dort standen, aus Sicht des Radlers links von ihm, drei Pkw in den Parklücken eingeparkt. Das erste Fahrzeug, ein Taxi, beabsichtigte aus der Parklücke rückwärts auszuparken. Nach ca. 30 cm blieb das Fahrzeug jedoch stehen. Die restliche Straßenbreite betrug hierbei noch etwa 2 Meter. Der 83-Jährige indes schätzte die Situation augenscheinlich falsch ein und geriet hierbei immer weiter nach rechts. Im Anschluss kollidierte mit dieser mit dem Rad an der Bordsteinkante und stürzte folgend. Auf Grund des Sturzes zog er sich mehrere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell