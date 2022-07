Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Smartphone entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagabend informierte eine Zeugin, dass Unbekannte das Smartphone ihrer Tochter aus einem Drogeriegeschäft in der Saasaer Straße in Eisenberg entwendeten. Die 16-Jährige hatte Bilder vom Gerät heruntergeladen, um diese auszudrucken. Im Anschluss vergaß sie beim Verlassen des Geschäftes ihr Telefon im Markt. Nachdem sie dies bemerkte, kehrte sie unverzüglich zurück, ohne jedoch das Smartphone am Ort aufzufinden. Aufgrund einer Ortungsapp jedoch konnte das Gerät in einem in der Nähe befindlichen Supermarkt ausfindig gemacht werden. Dieses befand sich im Besitz eines 58-Jährigen. Als dieser mit der Situation konfrontiert wurde gab er an, dass er das Gerät lediglich verwahrt hatte und es folglich dem Fundbüro übergeben wollte. Trotz dessen wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell