Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt aufgeflogen

Jena (ots)

Doppeltes Pech hatte Donnerstagmittag ein 24-Jähriger in Jena. Dieser befand sich in einem Lebensmittelgeschäft am Holzmarkt. Hier entnimmt dieser Waren von knapp 11 Euro und will das Geschäft verlassen, ohne diese zu bezahlen. Dies bemerkte eine Mitarbeiterin, welche den jungen Mann auf seine Tat ansprach. Das sich dieser nicht ausweisen konnte oder wollte, wurde die Polizei hinzugezogen. Als die Beamten die Identität klärten stellten sie fest, dass gegen den 24-Jährigen ein offener Haftbefehl vorliegt. Dieser wurde dann auch unmittelbar vollstreckt, sodass der junge Mann nun Zeit hat in einem Zuchthaus über seine Taten nachzudenken.

