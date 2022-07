LPI-J: Steinewerfe unterwegs

Weimar (ots) - In Weimar Nord begaben sich Unbekannte in den Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses. Zwei Abteile wurden hier in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch aufgebrochen. Aus diesen entwendeten der oder die Täter Lebensmittel, Werkzeug und ein Schlauchboot. Im Ganzen wird der Wert der Beute auf über 650 Euro beziffert. Hinweise zu Tat oder Tätern gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

