Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 24. Februar, 08.15 Uhr bis 25. Februar, 12.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße. Offenbar versuchten die Unbekannten den Automaten zu sprengen, was allerdings misslang. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0048307/2022) entgegen. (jd)

