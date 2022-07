LPI-J: Beim Ausparken Ford übersehen

Wickerstedt (ots) - Am Donnerstag den 21. Juli 2022, gegen 20:15 Uhr kam es am Ortseingang von Wickerstedt erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der 58jährige Fahrer wollte mit seiner Sattelzugmaschine am Unfallort wenden. Dabei kam er gegen das Mauerwerk der Brücke. Verletzt wurde niemand. An der Brücke und an der Sattelzugmaschine entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Rückfragen ...

