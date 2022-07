Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut mehrere Fahrzeuge beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ähnlich wie am Sonntagabend, wir berichteten, wurden am Mittwoch mehrere Fahrzeuge durch einen 36-jährigen Eisenberger beschädigt. Zum Teil trat der Mann gegen die Fahrzeuge, zum anderen beschädigte er die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Neben geparkten Fahrzeugen in der Mendener Straße, wurde auch ein Transporter auf einem Supermarktparkplatz in der oberen Donitzschkau Ziel der Angriffe. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen. Über den Fortgang entscheidet am Donnerstag die zuständige Staatsanwaltschaft.

