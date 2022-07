Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung an einem e-Bike

Apolda (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 7:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem e-Bike hinzugerufen. Das Fahrrad der Marke "Cube" wurde in der Zeit zwischen dem 19. Juli und dem 21. Juli 2022 in der Jenaer Straße in Apolda massiv beschädigt. Hierbei wurde der Bordcomputer des Fahrrades entwendet. Außerdem wurde die Halterung für den Gepäckträger durchtrennt und ein Reifen zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Die Polizei bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda (Tel.: 03644/541-0).

