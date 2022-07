LPI-J: herausgerissen

Jena (ots) - Ein Schriftzeichen an ihrer Garagentür stellte am Mittwochnachmittag eine 68-Jährige fest. Unbekannte hatten mit einem roten Lackstift einen Schriftzug in den Maßen 15 x 16 cm aufgebracht. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

