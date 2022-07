LPI-J: Nicht zugestellt

Jena (ots) - Unbekannte begaben sich in eine Wohnung in der Schlegelstraße, welche gerade saniert wird. Hier entwendeten der oder die Täter ca. 250 m Kabel, welches zum Teil bereits in den Wänden verlegt war. Der Beuteschaden wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert. Hinweise auf den oder die Kabeldiebe liegen nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

