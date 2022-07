Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach möglicher Beleidigung in Hude gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 04. Juli 2022, gegen 18:30 Uhr, soll es auf der Parkstraße in Hude zu einer möglichen Beleidigung gekommen sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zur Vorfallszeit befuhr ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Hude mit einem VW die Parkstraße in Richtung Bookholzberg. In Höhe einer Ampelanlage im Bereich des Bahnhofsplatzes soll ein vorausfahrender Opel trotz Grünlichts angehalten haben. Eine Fahrerin und ein männlicher Beifahrer sollen ausgestiegen sein und den 20-jährigen beleidigt haben.

Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04408/80903-0 mit der Polizei in Hude in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell