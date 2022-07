Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand unter einem Carport in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Bewohner aus der Werrastraße in Nordenham bemerkte am Donnerstag, 07. Juli 2022, gegen 21:20 Uhr, Brandgeruch in seiner Wohnung. Als er nach der Ursache suchte, entdeckte er im angrenzenden Carport ein brennendes Sofa, das dort als Sperrmüll lagerte.

Der Brandentdecker verständigte die Feuerwehr und begann auch selber mit Löschversuchen. Diese wurden von 20 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham abgeschlossen. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Der entstandene Schaden blieb mit 1.500 Euro gering.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

