LPI-J: Medieninformation LPI Jena, ID Jena vom 24.07.2022

Mann greift fünfjährigen Jungen an

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr begab sich ein polizeilich bekannter Mann im Bereich der Johannisstraße in Jena zu einem vor Ort befindlichen Sandkasten. Hier sprach dieser kurz mit den spielenden Kindern. Plötzlich und unvermittelt begann die alkoholisierte männliche Person einen fünfjährigen Jungen zu schlagen und körperlich zu attackieren. Zwei vor Ort befindliche Frauen schritten beherzt ein und konnten den Mann überwältigen und festhalten. Ein entsprechend Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Mann musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Thermokompost entzündet Gartenhaus

Am Samstagmorgen gegen 05:20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Gartenlaube in die August-Gärtner-Straße Nr. 26 in Jena gerufen. Ursächlich für den Brant war ein vor Ort befindlicher Thermokomposter. Dieser war an der Stirnseite eines massiven Gartenhauses aufgestellt worden und hatte sich selbst entzündet. Menschen wurden bei diesem Einsatz zum Glück nicht verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brant schnell unter Kontrolle. Das Gartenhaus wurde durch den Brant am Giebel und am Dach beschädigt.

Ladendieb gestellt

Am Samstag gegen 14:00 Uhr wurde ein dreister Ladendieb durch den Detektiv des Elektro Fachgeschäftes in der Stadrodaer Str. 105 dabei beobachtet, wie dieser ein Mobiltelefon einsteckt und den Markt verlassen wollte. Die Beute (Handy Xiaomii; 184,- Euro) wurde dem Markt wieder übergeben. Eine entsprechende Strafanzeige bezüglich Diebstahls wurde gefertigt.

Mit Messer bedroht

Ein unbekannter Mann ging in der Nacht von Samstag zum Sonntag in der Zeit 23:15 Uhr und 24:00 Uhr an der Haltestelle "Holzmarkt" in Jena auf den Geschädigten zu und bedrohte diesen mit einem Messer. Die Männer fuhren anschließend mit der Straßenbahnlinie 2 in Richtung Jena Winzerla. Der Täter soll dann die Straßenbahn an der Haltestelle "Ringwiese" wieder mit dem Messer in der Hand verlassen haben. Zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei dringend Zeugen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet? Hinweise bitte an Tel.: 03641/81-0

Schranke abgerissen

Drei randalierende Jugendliche wüteten in der Nacht von Samstag zum Sonntagmorgen in der Zeit von 23:00 Uhr bis 00:00 Uhr im Bereich der Kastanienstraße Nr. 1. in Jena Lobeda. Dabei haben diese eine Schranke zum Parkplatz abgerissen und mehrere abgestellte E-Roller umgeworfen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Jena. Tel.: 03641/81-0

