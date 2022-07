LPI-J: Stromkästen beschädigt

Weimar (ots) - In der Nacht zu Samstag zerschnitten unbekannte Täter in der Schwabestraße das Stoffverdeck eines abgeparkten Pkw Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. In der Abraham-Lincoln-Straße wurde bei einem Pkw Fiat ebenfalls das Faltdach aufgeschnitten. In dem Fall konnten die Täter das Fahrzeug von innen öffnen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Auch hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

