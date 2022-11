POL-PPWP: Nach Verkehrsunfallflucht: Schwarzer Audi gesucht

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend einen Überfall in der Eichenstraße beobachtet haben. Eine 78-jährige Frau ging gegen 18:15 Uhr zu ihrem Auto in Höhe der Hausnummer 20, als sich drei unbekannte männliche Personen aus der Wiesenstraße näherten. Als sie die hintere Tür des Pkws öffnete, drängte einer der Männer sie zur Seite und schnappte sich ihre Handtasche vom Rücksitz. Im ...

