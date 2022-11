Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Überfall - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagabend einen Überfall in der Eichenstraße beobachtet haben. Eine 78-jährige Frau ging gegen 18:15 Uhr zu ihrem Auto in Höhe der Hausnummer 20, als sich drei unbekannte männliche Personen aus der Wiesenstraße näherten. Als sie die hintere Tür des Pkws öffnete, drängte einer der Männer sie zur Seite und schnappte sich ihre Handtasche vom Rücksitz. Im Anschluss flohen die Drei in Richtung Barbarossaring. Die Frau erlitt einen Schock. In der schwarzen Lederhandhandtasche befanden sich zwei Geldbörsen mit diversen Bank- und Versicherungskarten, dem Personalausweis und einem dreistelligen Bargeldbetrag, sowie ein Smartphone. Die 78-Jährige konnte nur einen der Täter beschreiben: Dieser war circa 1,80 Meter groß, schlank, dunkelhäutig und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln und weißer Kapuze. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

