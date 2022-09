Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannte sprühen mit Feuerlöschern in der Fritz-Erler-Schule herum - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Den Inhalt mehrerer Feuerlöscher haben Vandalen im Zeitraum von Freitag, 13 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr, in der Fritz-Erler-Schule versprüht. Die Unbekannten gelangten auf nicht bekannte Weise in die Innenräume der Schule. Im Flur des ersten Obergeschosses nahmen die Randalierer einen Feuerlöscher und versprühten dessen Inhalt an Ort und Stelle. Im zweiten Obergeschoss leerten die Unbekannten insgesamt drei weitere Feuerlöscher im Flur aus. Durch den Sprühschaum wurden die frisch abgeschliffenen und versiegelten Oberflächen des Industrieparketts in den Fluren beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0 entgegen.

