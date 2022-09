Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen/ Lkr. Tuttlingen) Fensterscheibe an der Grundschule Liptingen eingeschlagen

Emmingen-Liptingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, ist ein Fenster der Grundschule Liptingen von einem Unbekannten eingeworfen worden. Der Hausmeister hat am Samstagvormittag die Beschädigung festgestellt und die Polizei informiert. Wie diese feststellte, kam es an dem Gebäude in der Emminger Straße nicht zu weiteren Schäden. Wer für die Tat in Frage kommt und wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise 07461 941-0.

