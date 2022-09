Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrerin prallt gegen geparkte Fahrzeuge

Rottweil (ots)

Eine VW Polo-Fahrerin ist am späten Samstagnachmittag in der Zollernstraße gegen einen geparkten VW Passat und ein abgestelltes Wohnmobil geprallt. Ein Anwohner ist gegen 17.30 Uhr aufgrund des Knalls auf den Unfall aufmerksam geworden. Er sah nach und hatte den Eindruck, dass die Unfallverursacherin sich aus dem Staub machen wollte. Er rief deshalb sofort die Polizei an. Diese stellte kurz darauf fest, dass die 55-Jährige einen benommenen Eindruck machte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein der Frau behielt die Polizei ein. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Die Höhe des Unfallschadens schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

