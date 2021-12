Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Stadtverkehr, Regionalverkehr und Polizei Hildesheim - Corona-Kontrollen im öffentlichen Personennahverkehr

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bereits im Jahr 2020 wurde zwischen dem Niedersächsischen Innenministerium, dem Niedersächsischen Verkehrsministerium sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen - Landesgruppe Niedersachsen-Bremen (VDV) - die Sicherheitspartnerschaft "Sicher im ÖPNV: Wir tragen Maske in Bus und Bahn" geschlossen.

Im Zuge dieser Sicherheitspartnerschaft überprüften Mitarbeitende des Stadt- und Regionalverkehrs in einer gemeinsamen Aktion zusammen mit Beamten/-innen der Polizei Hildesheim am gestrigen Donnerstag, 09.12.2021, die Einhaltung der momentan gültigen Corona-Regeln im öffentlichen Personennahverkehr.

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden neben Kontrollen im Bereich des Bahnhofsplatzes Personen in 25 Bussen kontrolliert. Im Fokus standen dabei die Einhaltung der Maskenpflicht sowie der 3G-Regel.

Bei insgesamt 55 Personen wurden sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt, da sie entweder die falsche Maske oder gar keine Maske trugen. Lediglich in einem Fall konnte ein Fahrgast in einem der überprüften Busse keinen Impf- bzw. Testnachweis vorlegen.

Darüber hinaus führte eine Person einen gefälschten Fahrausweis mit sich. Bei einer weiteren Person wurde eine geringe Menge Drogen aufgefunden und beschlagnahmt.

Die Kontrollen wurden durch die Bevölkerung sehr begrüßt und stießen durchweg auf positive Resonanz. Der Geschäftsführer des Stadt- sowie Regionalverkehrs Hildesheim, Kai Henning Schmidt, führt dazu aus: "Nachweislich ist durch Studien belegt, dass unsere Fahrgäste im Personennahverkehr keinem erhöhten Risiko bezüglich einer Covid 19-Erkrankung ausgesetzt sind. Doch diese wissenschaftliche Erkenntnis ist nicht so einfach in ein Gefühl übertragbar. Die Maskentragepflicht und die 3G-Regelung in unseren Bussen hingegen, stärken das Sicherheitsgefühl.

Die gestrige Kontrolle der 3G-Regelung, gemeinsam mit den Polizeikräften, ist ein deutliches Zeichen in Richtung unserer Busnutzer, dass wir das Sicherheitsbedürfnis wahrgenommen haben. Zudem intensivieren wir mit der Aktion die seit 2019 bestehende Sicherheitspartnerschaft, die die niedersächsische Politik mit dem VDV geschlossen hat. Nur gemeinsam-solidarisch kommen wir gut durch diese Pandemie."

Michael Weiner, Leiter der Polizeiinspektion Hildesheim, ergänzt in diesem Zusammenhang: "Der Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung nimmt bei uns einen hohen Stellenwert ein. Wir haben und werden die Einhaltung der Corona-Regeln im gesamten Landkreis Hildesheim, auch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, weiterhin intensiv überprüfen. Das ist in der heutigen Zeit alternativlos."

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell