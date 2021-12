Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Paul- Linke- Straße - (jb) Unbekannte drangen am Donnerstag zwischen 07:00 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Paul-Linke-Straße ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie alle Räume. Nach derzeitigen Stand besteht ihr Diebesgut aus Bargeld und Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

