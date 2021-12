Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei in Sarstedt kontrolliert Corona-Vorschriften.

Hildesheim (ots)

Sarstedt-Algermissen-Giesen-Harsum-Nordstemmen(fm) Die Polizei in Sarstedt intensiviert seit einer Woche die Kontrollen, um Corona-Vorschriften in der Stadt Sarstedt, aber auch in den Gemeinden des Zuständigkeitsbereichs zu überwachen. Es wurden mehrfach Friseure, Spielhallen, Gaststätten bzw. Restaurants, Bistros und Spielhallen überprüft. In fast allen Fällen fanden die polizeilich durchgeführten Corona-Kontrollen eine positive Resonanz bei Beteiligten und Außenstehenden. Bei den Kontrollen wurden acht Personen festgestellt, die gegen Vorschriften der Verordnung verstoßen haben und gegen die ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Bei einer Kontrolle benutzte eine Person einen gefälschten Impfausweis, was zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen Betruges führte. Fazit der Polizei in Sarstedt: Fast alle kontrollierten Personen beachten die neuen Corona-Vorschriften und Regeln - Ausnahmen gibt es immer.

