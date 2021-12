Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei weckt Männer in einem Auto und stellt mehrere Gesetzesverstöße fest

Hildesheim (ots)

GIESEN - (jpm) In der vergangenen Nacht überprüfte die Polizei zwei Männer, die in Emmerke in einem Auto eingeschlafen sind. Gegen beide mussten anschließend mehrere Strafverfahren eingeleitet werden. Etwa um Mitternacht ging bei der Polizei eine Meldung ein, wonach in Höhe des Bahnhofs Emmerke ein Pkw auf der Fahrbahn vor dem dortigen Bahnübergang stünde, in dem zwei Männer schlafen würden.

Kurz darauf bestätigte sich der Hinweis. Eine Streifenbesatzung traf auf einen Mercedes-Benz, in dem ein 27-jähriger auf dem Fahrer- und ein 25-jähriger auf dem Beifahrersitz schliefen. Beide hielten dabei Burger eines Schnellrestaurants in den Händen. Nachdem die Männer geweckt wurden, stellte sich heraus, dass der 27-jährige minimal unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 0,19 Promille. Jedoch schlug ein Drogentest bei dem Mann u.a. positiv auf Kokain an.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden Behältnisse mit vermutlichen Drogen darin gefunden und beschlagnahmt. Zudem stellte sich heraus, dass der 27-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Sein 25-jähriger Begleiter versuchte im Rahmen der Kontrolle ein verbotenes Butterflymesser wegzuwerfen, welches anschließend ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein, u.a. wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Bei dem mutmaßlichen Fahrer des Autos wurde ferner eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Nach Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen wurden beide entlassen.

