POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Polizei und Feuerwehr rücken zu Maschinenbrand aus

Sulz-Holzhausen (ots)

Zu einem Brand einer Maschine in einem metallverarbeitenden Unternehmen in der Heubergstraße sind am Sonntagabend Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Gegen 22 Uhr hatte die automatische Brandmeldeanlage der CNC-Maschine Alarm ausgelöst, weil diese heiß gelaufen war. Die Selbstlöschanlage war angesprungen und hatte die Hitzeentwicklung, bei der leichter Rauch entstand, gestoppt. Die Feuerwehr belüftete die Halle, weshalb es zu keiner weiteren Beeinträchtigung kam. Wie derzeit bekannt, entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Feuerwehr war mit 19 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

