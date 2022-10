Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Motorrad

Jüchen (ots)

Ein 58-jähriger Neusser hatte sein Motorrad, eine Ducati mit dem Kennzeichen NE - BE 8, am Samstag (15.10.) gegen 09:30 Uhr in Jüchen-Gierath in einer Einfahrt an der Straße Lindenhof abgestellt. Am Sonntagvormittag (16.10.) bemerkte er gegen 10:15 Uhr, dass dieses offensichtlich geklaut wurde.

Das Kriminalkommissariat 14 hat nun die Ermittlungen zum Tathergang und Verbleib des schwarz, weiß roten Motorrades aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben dazu oder auch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Die Polizei nimmt unter 02131 3000 Hinweise entgegen.

