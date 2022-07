Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unsachgemäßer Umgang mit Feuer?

Sondershausen (ots)

Einen Schaden von mehreren tausend Euro richtete am Donnerstagnachmittag ein 83-jähriger Rentner in Schernberg an. Er verbrannte auf seinem Grundstück Grasmahd und andere Gegenstände. Hierbei griffen die Flammen auf einen Pavillon über, der auf dem Grundstück des Rentners stand. Nicht genug, denn auch die Fassade des Nachbarhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr rückte an. Gegen den Rentner wird nun wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell