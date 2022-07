Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand hinterlässt Sachschaden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Freitagmorgen, gegen 6.45 Uhr, stieg Rauch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heiligenstadt am Ostbahnhof auf. Als die Rettungskräfte eintrafen hatten die Bewohner das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der Wohnung einer 57-jährigen Frau. Offensichtlich ist das Feuer auf einen technischen Defekt am Sicherungskasten zurückzuführen. Hier hatte die Bewohnerin bereits in der Nacht Probleme mit einer Sicherung. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 30000 Euro geschätzt. Bis auf die Brandwohnung sind die anderen beiden Wohnungen unversehrt geblieben.

