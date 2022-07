LPI-NDH: Auf Sattelzug aufgefahren

Bad Tennstedt (ots) - Unbekannte stahlen am Mittwoch, zwischen 7.30 und 16.20 Uhr in der Lindenstraße einen Audi A6 Allroad mit dem amtlichen Kennzeichen EF-QA6. Das goldmetallicfarbene Auto war am Straßenrand abgeparkt, ist tiefergelegt und hat einen Wert von ca. 40.0000 Euro. Ermittlungen zufolge soll das Auto bereits gegen 9.30 Uhr nicht mehr dagestanden haben. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless System ausgestattet. ...

