LPI-NDH: Strohballenpresse in Brand

Berlingerode (ots) - Ca. 8000 Euro Gesamtschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls am Mittwochnachmittag zwischen Günterode und Berlingerode. Gegen 16.50 Uhr musste eine 62-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford Kuga am Abzweig Neuendorf bremsen. Die dahinterfahrende 30-Jährige in ihrem Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Ford auf. Beide Frauen blieben unverletzt. Ein Abschleppdienst ...

