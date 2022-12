Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Fahrzeug gestohlen

Dass ihm sein Fahrzeug entwendet wurde, musste ein 49-Jähriger am Mittwochabend gegen 21 Uhr feststellen, nachdem er sein Pkw gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz an der L 253 bei Kettenacker abgestellt hatte, um bei einem Bekannten mitzufahren. Als er abends wieder den Heimweg antreten wollte, fehlte von dem grauen Mercedes jede Spur. Wie der Pkw sowohl geöffnet als auch fortbewegt wurde, obwohl der 49-Jährige eigenen Angaben zu Folge den einzigen Fahrzeugschlüssel zu dem verschlossenen Fahrzeug hatte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib des Wagens machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Sigmaringen unter 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unbekannter beschädigt Fahrzeug beim Rangieren

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, auf dem Parkplatzgelände des Bahnhofs ereignet hat. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Rangieren einen Skoda beschädigt und sich dann von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Fahrzeug oder dessen Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau unter 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Autofahrer lässt Müll liegen

Mit einem Bußgeld wegen unerlaubter Müllablagerung muss ein 22-Jähriger rechnen, der am Dienstag seinen Müll auf dem Festplatz in der Schützenstraße entsorgt hat. Zeugen beobachteten, wie der 22-Jährige den Unrat mit seinem Fuß unter sein Fahrzeug schob und im Anschluss wegfuhr. Den Müll ließ er auf dem erst kurz zuvor gereinigten Festplatz liegen. Der 22-Jährige wird nun entsprechend angezeigt.

Pfullendorf

Alkoholisierter 21-Jähriger verursacht Unfall

Mit über zwei Promille war am frühen Donnerstagmorgen gegen 1 Uhr ein 21-Jähriger auf der K 8269 von Sohl in Richtung Pfullendorf unterwegs, als er vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf fuhr der 21-Jährige durch einen Acker, bis das Fahrzeug etwa 100 Meter weiter auf der Seite liegen blieb. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Bei dem unverletzten Fahrzeuglenker konnte eine alarmierte Polizeistreife deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Nachdem ein durchgeführter Alkoholtest die Vermutung der Beamten bestätigt hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mengen

Streit löst Polizeieinsatz aus

Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnheim in der Heimgartenstraße hat am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20.40 Uhr teilte ein Passant mit, dass er durch ein Fenster mutmaßlich eine Person mit einer Schusswaffe gesehen und einen lauten Knall gehört habe. Mehrere Polizeistreifen, darunter auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, überprüften daraufhin die Unterkunft mit entsprechender Schutzausrüstung. Es stellte sich heraus, dass ein 34-Jähriger mit seinen Nachbarn in Streit geraten war und im alkoholisierten Zustand einen 33 Jahre alten Mitbewohner geschlagen hatte. Dieser schob den Angreifer aus seinem Zimmer, woraufhin der 34-Jährige mit einem Pfefferspray in der Hand gegen die Zimmertür trat. Eine Schusswaffe konnten die Polizeibeamten nicht auffinden. Das Pfefferspray stellten die Polizisten sicher, nahmen den 34-Jährigen in Gewahrsam und zeigten ihn wegen Körperverletzung an.

