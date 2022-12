Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstag, 15. Dezember, in eine Wohnung im Bremerhavener Stadtteil Mitte eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Der 60-jährige Bewohner hatte gegen 17 Uhr seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verlassen, dass zwischen der Prager und der Grazer Straße liegt. Als er gegen 21 Uhr wieder zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt ins Innere. In der Wohnung durchwühlten sie mehrere Schränke und entkamen später unerkannt mit einer hohen Bargeldsumme.

Wer im angegebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich zwischen der Prager Straße und der Grazer Straße gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu kontaktieren.

