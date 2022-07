Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugenaufruf nach Unfallflucht am Hasetorwall - Fahrer flüchtet im schwarzen Auto mit Diepholzer Kennzeichen

Osnabrück (ots)

Eine Osnabrückerin beabsichtigte am letzten Dienstag (05.07.2022), gegen 07.02 Uhr, mit ihrem BMW von der Stüvestraße nach links in den Hasetorwall abzubiegen. Dazu befuhr sie die Linksabbiegerspur. Während des Abbiegevorgangs bemerkte sie, wie ein unbekannter Fahrzeugführer, welcher sich rechts neben ihr auf der Geradeaus-bzw. Rechtsabbiegerspur befand, eine 180-Grad-Wende machte. Dabei touchierte er mit seinem schwarzem, etwas größeren Wagen das Heck des BMW, sodass dieser beschädigt wurde. Der Unbekannte hielt anschließend kurz auf einem Parkplatz an der Stüvestraße an, fuhr aber ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern nach wenigen Minuten in Richtung Pagenstecherstraße davon.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den schwarzen Wagen, evtl. ein SUV, mit Diepholzer Kennzeichen (DH-....), unter 0541/327-2515.

